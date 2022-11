Sestri Levante (Genova) – Si è rivolta ai carabinieri per denunciare il furto di un orologio d’oro ricordo importante della sua famiglia ed ha scoperto che a rubarlo era stata la badante che la curava da tempo.

Forte la delusione di una pensionata di Sestri Levante che si era rivolta ai militari dopo aver scoperto che qualcuno aveva fatto sparire dalla sua abitazione un prezioso orologio in oro.

I carabinieri hanno effettuato una serie di controlli scoprendo che un compra oro della zona aveva ricevuto proprio un orologio di quel tipo e che, a consegnarlo in cambio di denaro, era stata una donna di 55 anni che la vittima del furto conosceva bene perché era la badante che la seguiva da tempo.

La donna è stata denunciata e si è scoperto che aveva altri precedenti di polizia mentre l’orologio è tornato al legittimo proprietario.