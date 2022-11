Genova – Ancora un pedone travolto mentre attraversa la strada nel capoluogo ligure. Questa volta è successo nel quartiere di Sturla, in via Cinque Maggio, all’altezza di via del Tritone intorno alle 3,30 della scorsa notte.

Un mezzo a due ruote con a bordo due persone a bordo ha travolto una persona che attraversava la strada.

Tutti e tre sono finiti rovinosamente a terra ma il conducente del mezzo ha riportato le lesioni più gravi ed è stato intubato e trasferito in codice rosso all’ospedale San Martino dove i medici si sono riservati la prognosi.

Soccorsi dal 118 anche il passeggero e la persona travolta, anche per loro è scattato il codice rosso ma le loro condizioni sono decisamente meno gravi.

La polizia locale ha chiuso via Cinque Maggio per consentire i soccorsi e la bonifica della strada e per i rilievi del caso.

La strada risulta essere stata riaperta.