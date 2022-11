Varazze (Savona) – Il nuovo viadotto sull’autostrada A10 Genova – Ventimiglia danneggiato da un mezzo pesante nei giorni scorsi, verrà sostituito entro venerdì mattina.

Mentre proseguono le indagini sul misterioso incidente, con un mezzo da cantiere che ha urtato, in altezza, il cavalcavia che dovrebbe essere alto come tutti gli altri sul tragitto, procedono speditamente le pratiche e le progettazioni per sostituire il ponte con una struttura pre-fabbricata del tipo “ponte Bayley”.

“Tra martedì e mercoledì inizierà la demolizione dell’impalcato danneggiato – hanno assicurato il presidente della Regione Ligura, Giovanni Toti e l’assessore alla Protezione Civile Giacomo Gianpedrone – tra mercoledì e giovedì sarà varato il nuovo ponte con l’ apertura al traffico prevista al momento entro le 6 di venerdì mattina sia per il sovrappasso che per l’autostrada”.

“I tempi sono più brevi di quanto immaginato in un primo momento – hanno aggiunto il presidente Toti e l’assessore Giampedrone – così come il disagio speriamo sarà più breve rispetto a quello che abbiamo temuto questa notte quando si è verificato questo assurdo incidente. È stato attivato l’elisoccorso, trovando un’area idonea all’atterraggio in caso di emergenza sanitaria, con la possibilità comunque di trasportare eventualmente le barelle anche attraverso il passaggio pedonale. Rispetto a ieri sera quindi la situazione è molto meno preoccupante e i disagi per la popolazione saranno molto limitati. La collaborazione tra il sindaco di Varazze, la nostra Protezione Civile, Società Autostrade che si è mossa e si muoverà con grande tempestività ci lascia piuttosto sereni che entro questa settimana tutto tornerà alla normalità. C’è anche un passaggio alternativo pedonale, parallelo alla passerella danneggiata e potrà essere utilizzato dai residenti per poco tempo, dalla demolizione dell’attuale ponte al posizionamento del nuovo ponte bailey che Autostrade monterà. Prima di abbattere il vecchio manufatto verranno ripristinate le utenze in modo che nessuno rimanga senza luce, acqua e gas”.

“Al momento – ha concluso l’assessore Giampedrone – non vengono segnalate particolari problematiche tra i residenti rimasti parzialmente isolati, dove è presente solo una persona anziana, ma siamo ovviamente pronti ad intervenire in caso di necessità.

È già stato individuato infatti un punto di atterraggio per l’elisoccorso che in queste ore sta effettuando tutti i sopralluoghi, pronto a intervenire in caso di emergenza sanitaria o di protezione civile oltre a un veicolo 4×4 per i trasporti via terra in caso di emergenza”.