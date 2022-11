Arma di Taggia (Imperia) – Sarà l’autopsia a chiarire le cause del decesso del 50enne trovato morto in casa in un appartamento delle Torri di Colombo. A far ritrovare il corpo senza vita dell’uomo i vicini di casa allertati dall’abbaiare insistente del cane che potrebbe aver vegliato il cadavere per più di 10 giorni.

Il forte e continuo abbaiare del cane, forse affamato e assetato, ha messo in allarme il vicinato che ha chiamato le forze dell’ordine che ha fatto a sua volta intervenire i vigili del fuoco.

I pompieri sono entrati nell’appartamento facendo la macabra scoperta del cadavere riverso a terra.

Le prime verifiche daterebbero ad almeno 10 giorni fa la data stimata del decesso e l’animale potrebbe aver vegliato il corpo del padrone per tutto il tempo.

Nessuno dei vicini si sarebbe accorto dell’assenza dell’uomo e, come spesso accade, sono elementi “esterni” a far scoprire l’ennesima tragedia della solitudine.

