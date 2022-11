Genova – Molta paura ma fortunatamente nessun ferito, ieri sera, nell’incendio divampato in una palazzina di piazza Remondini, nel quartiere di San Martino.

Per cause ancora da accertare, intorno alle 21, le fiamme sono divampate in un sottotetto della palazzina e i vicini, vedendo le fiamme, hanno allertato i vigili del fuoco e il numero di emergenza 112.

Sul posto sono accorsi i pompieri che hanno spento velocemente le fiamme con l’uso di una autoscala.

Le operazioni di bonifica e di controllo sono durate sino alle 23 e questa mattina i tecnici valuteranno se l’incendio abbia danneggiato o meno le strutture del tetto.