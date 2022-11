Genova – Intorno alle ore 8 di questa mattina si è verificato un incidente sulla Sopraelevata in direzione levante. Le cause del sinistro stradale sono ancora da chiarire, ma ad avere la peggio sarebbe stato un uomo, rimasto leggermente ferito e trasportato in codice giallo all’ospedale Galliera.

Sul posto, oltre i sanitari del 118, sono arrivate anche le pattuglie della polizia locale per gestire il traffico che si è immediatamente creato. Al momento la situazione sembra rientrata sotto controllo.