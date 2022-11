Genova – E’ stata risvegliata dal coma indotto farmacologicamente la ragazza di 25 anni precipitata da una balaustra, in circostanze ancora da accertare, all’interno dell’ospedale Galliera. A comunicarlo una nota della Direzione sanitaria del nosocomio genovese che comunica che “i rianimatori stanno procedendo alle fasi di risveglio della paziente che in queste ore, per quanto riguarda i parametri clinici, è rimasta sempre stabile.

La prognosi rimane riservata fino a quando non saranno effettuate tutte le indagini clinico diagnostiche previste anche nei prossimi giorni”.

La giovane, cittadina Irlandese in Italia per motivi di studio, è caduta dalla balaustra compiendo un volo di diversi metri e con gravi lesioni alla schiena, dopo essere stata visitata a seguito di un malore all’esterno di una discoteca di corso Italia.

La ragazza si sarebbe appoggiata alla ringhiera della balaustra perdendo l’equilibrio forse per le conseguenze del malore o per motivi ora al vaglio degli inquirenti che indagano sul misterioso incidente.