Genova – Aggredita e buttata a terra e poi colpita con pugni e calci per rubarle la borsa. E’ successo nei giorni scorsi in via Stefanina Moro, nel quartiere di Quezzi. Vittima una donna di 50 anni che ha reagito al tentativo di scippo stringendo la borsa a sè.

I due malviventi l’hanno spinta a terra e l’hanno colpita sino a quando non ha perso la presa e poi sono fuggiti facendo perdere le loro tracce.

Si tratterebbe di due giovani che potrebbero essere stati ripresi da alcune videocamere di sorveglianza presenti nel quartiere.

Le forze dell’ordine stanno esaminando le immagini per tentare di riconoscere i malviventi ed assicurarli alla Giustizia.

La notizia dell’aggressione violenta ha fatto il giro dei social e sulle pagine del quartiere si chiede maggiore sicurezza e presenza delle forze dell’ordine.

Episodi simili non sarebbero una novità e le persone hanno paura.