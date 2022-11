Calizzano (Savona) – Nonostante ci troviamo in pieno autunno, prosegue il problema legato alla siccità in alcune zone della Liguria. E’ il caso di Calizzano, dove nella giornata di ieri il Sindaco Pierangelo Olivieri ha firmato un’ordinanza per comunicare ai cittadini l’obbligo di utilizzare l’acqua potabile solo ed esclusivamente per uso domestico.

“Considerato che le scarse precipitazioni atmosferiche hanno pregiudicato la ricarica delle sorgenti e delle falde dei pozzi che alimentano il pubblico acquedotto; visto che occorre garantire l’uso prioritario dell’acqua per il consumo umano rispetto a tutti gli altri usi; con Ordinanza Sindacale n. 39 del 28 novembre 2022 si è disposto agli utenti del servizio acquedotto in Loc. Cianazzo e Loc. Caragnetta di NON utilizzare l’acqua potabile per usi diversi da quello domestico (igienico-sanitario) da oggi 28 novembre al giorno 11 dicembre 2022. In tale periodo è pertanto vietato l’utilizzo dell’acqua per: lavaggio di automezzi, strade, cortili, cisterne ecc. L’osservanza di quanto disposto nella presente ordinanza sarà verificata dal personale del corpo di Polizia Municipale“.