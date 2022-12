Varazze (Savona – E’ stato ultimato nella notte, sull’autostrada A10 Genova-Ventimiglia, il posizionamento del ponte Beiley che sostituisce la passerella del cavalcavia Vignetta danneggiato nell’incidente stradale alcuni giorni fa.

Il varo del nuovo cavalcavia della Vignetta, sull’autostrada A10 al km 28, tra Celle Ligure e Varazze in direzione Genova è avvenuto senza particolari difficoltà.

Vista l’ingente portata dei danni, Aspi aveva valutato già nelle prime ore dopo l’incidente che la soluzione più breve per rimettere in esercizio la struttura fosse demolirla e sostituirla con un ponte provvisorio prefabbricato in acciaio tipo Bailey, che era stato immediatamente ordinato e che è stato montato tra la giornata del 30 e la notte tra il 30 e il primo dicembre.

La demolizione era avvenuta con un giorno di anticipo, il che ha consentito di evitare l’interruzione delle utenze di luce, gas e acqua per la zona servita dal cavalcavia.