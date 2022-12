Genova – Maxi tamponamento e 9 km di coda sull’autostrada A26 Voltri – Gravellona Toce dove 5 mezzi si sono scontrati per cause ancora da accertare nel tratto tra Ovada e Masone in direzione Genova.

L’incidene è avvenuto all’alba e sta causando pesanti disagi sul tratto di strada e intorno alle 8 venivano segnalati sino a 9 km di coda.

Autostrade per l’Italia consiglia a chi viaggia verso Genova e Savona di percorrere la diramazione di Novi Ligure e successivamente la A7 Serravalle-Genova.