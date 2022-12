Genova – Un altro pedone travolto mentre attraversa la strada nel capoluogo ligure. Questa volta è successo in via G.B D’Albertis, nel quartiere di San Fruttuoso. Vittima dell’incidente una donna che è stata travolta da un’auto mentre attraversava la strada.

Il veicolo l’ha spinta a terra e la donna ha sbattuto violentemente la testa sull’asfalto procurandosi un forte trauma cranico.

Per questo motivo l’ambulanza del 118 intervenuta sul posto ha trasferito la donna all’ospedale San Martino con il codice rosso, il più grave.

Sempre questo pomeriggio, nel quartiere di Oregina, era stato travolto un bambino di 8 anni trasferito al pronto soccorso dell’ospedale Gaslini.

Da tempo i vari Municipi segnalano attraversamenti pericolosi per la scarsa illuminazione presenti nei quartieri e la necessità di installare speciale illuminazione sugli attraversamenti e il ripristino della segnaletica orizzontale perché spesso le strisce sono ormai cancellate dal tempo e dall’assenza di manutenzione.