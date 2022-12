Genova – Ancora un pedone travolto da una vettura per strada. Questa volta si tratta di un bambino di 8 anni che è stato investito nello slargo di Belvedere Da Passano, nel quartiere di Oregina.

L’incidente è avvenuto intorno alle 16 e sul posto è accorsa l’ambulanza del 118 e i mezzi della polizia locale.

Il bambino è stato trasferito in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale Gaslini dove i medici hanno iniziato una serie di accertamenti per verificare le sue condizioni di salute e per accertare eventuali lesioni interne.

Ancora tutta da ricostruire la dinamica dell’incidente e la sezione infortunistica della polizia locale è al lavoro anche per ascoltare alcuni testimoni.

notizia in aggiornamento