Genova – Una copiosa perdita di olio sta causando disagi e qualche caduta di moto e scooter nella zona di via Fereggiano e largo Merlo, nel quartiere di Quezzi.

A segnalarlo la polizia locale attraverso i messaggi di allerta automatica.

La presenza di olio sulla strada rende particolarmente scivoloso il manto stradale, anche e soprattutto in aggiunta alle precipitazioni e le strade sono dunque a rischio caduta per i mezzi a due ruote e pericolose anche per i mezzi a quattro ruote che faticano a frenare e potrebbero slittare.

notizia in aggiornamento