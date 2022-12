Latte (Imperia) – Forse una candela o una sigaretta lasciata accesa all’origine, nella notte, del terribile incendio divampato un’abitazione di Latte, nell’entroterra di Ventimiglia. La persona che abita nell’appartamento è stata risvegliata dal forte odore di bruciato ed ha fatto appena a tempo a fuggire prima che l’intera abitazione venisse avvolta dalle fiamme.

Sul posto sono accordi i vigili del fuoco che hanno verificato che la casa fosse stata interamente evacuata e poi hanno iniziato le operazioni di spegnimento.

La persona che abita nell’appartamento è rimasta leggermente intossicata ma non sarebbe grave.

Pesanti i danni. La casa è inagibile e probabilmente non lo sarà neppure quella al piano superiore, interessata parzialmente dalle fiamme.

Nelle prossime ore i tecnici esamineranno la struttura per verificare se le persone potranno fare ritorno a casa o meno.

Intanto sono in corso le operazioni di bonifica e gli accertamenti sulle cause del rogo.