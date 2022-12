Chiavari – Si sono distinti per l’impegno profuso nel far rispettare i diritti dei disabili con controlli serrati su permessi e sosta selvaggia e il Comune li ha premiati oggi.

Anche gli agenti della Polizia Locale di Chiavari sono stati premiati da Regione Liguria e dalla Consulta Regionale per l’Handicap per l’attività svolta a tutela dei diritti delle persone disabili. A ricevere i riconoscimenti, durante la cerimonia che si è svolta oggi a Genova in Sala Trasparenza, Bellini Serena, Baiocco Fabio e Romaggi Lisa.

“Sono molto orgoglioso del risultato ottenuto dai colleghi perché attesta l’impegno della Polizia Municipale nel far rispettare le normative vigenti per quanto riguarda i diritti dei disabili. Diverse le attività sanzionatorie che svolgiamo quotidianamente, dalla verifica del corretto utilizzo del contrassegno unificato europeo al rispetto degli attraversamenti e della sosta nei parcheggi dedicati” spiega il comandante della Polizia Locale, Fabio Lanata.

“Un’iniziativa che punta al superamento di ogni forma di discriminazione grazie ad azioni tangibili per la riduzione delle disuguaglianze. E chi meglio dei nostri agenti può testimoniarlo – aggiunge il vicesindaco e assessore ai servizi sociali Michela Canepa – Chiavari è stato proprio il primo comune del Tigullio ad avviare la redazione del Peba, piano di abbattimento delle barriere architettoniche, per rendere la città più inclusiva e accessibile. Dopo gli interventi che abbiamo studiato per superare le barriere presenti nel centro storico e nelle strutture sportive sarà la volta delle scuole e degli edifici che ospitano servizi al cittadino”.