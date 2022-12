Genova – Manolo Portanova, tesserato del Genoa, è stato condannato a sei anni di reclusione per stupro di gruppo. A confermare la condanna, arrivata con il rito abbreviato, il gup del tribunale di Siena che ha confermato le richieste del pubblico ministero.

Il caso era scoppiato dopo la denuncia della giovane vittima, una studentessa che aveva raccontato di essere stata invitata in una casa del centro storico senese la notte tra il 30 e il 31 maggio 2021 e di essere stata violentata da diversi uomini tra i quali il giocatore del Genoa.

Insieme a Portanova è stato condannato a sei anni anche lo zio e anche lui aveva scelto il rito abbreviato che consente di ottenere una riduzione pari ad un terzo della pena.

Una terza persona, sempre accusata dello stesso reato, ha invece scelto di procedere con il rito abbreviato ed è stato rinviato a giudizio.

Portanova e lo zio potranno ricorrere in Appello per ottenere una revisione della condanna ma intanto dovranno versare un risarcimento di 100mila euro per la vittima e 20mila euro per la madre della ragazza e 10mila all’associazione contro le violenze sulla donna che ha assistito la ragazza nelle fasi più dure del post trauma e nel processo come parte civile ammessa dal Tribunale.