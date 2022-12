Un parziale miglioramento delle condizioni meteo determinato dal passaggio di correnti occidentali anticiperà un nuovo passaggio perturbato previsto tra l’Immacolata e venerdì.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Martedì 6 dicembre 2022

Condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso un po’ su tutti i settori; al mattino maggiore nuvolosità presente sul settore centrale costiero; al pomeriggio gli addensamenti si concentreranno maggiormente tra il Tigullio e lo Spezzino, basso rischio di fenomeni associati.

Venti variabili deboli o del tutto assenti al mattino ed in giornata, si impostano da nord moderati sul settore centrale entro la sera.

Mare poco mosso ovunque.

Temperature stazionarie le minime, in aumento le massime sulla costa.

Costa: min +8/11°C, max +14/16°C

Interno: min 1/+7°C, max +7/+11°C (fondovalle/collina)

Mercoledì 7 dicembre 2022

Condizioni di tempo stabile e soleggiato in giornata; dalla sera intensificazione della nuvolosità sul centro-levante.

Venti deboli a regime di brezza o del tutto assenti.

Mare in prevalenza poco mosso.

Temperature in calo nell’interno.

Tendenza per giovedì 8 dicembre 2022

Aumento della nuvolosità nel corso della giornata per il passaggio di un nuovo fronte perturbato con deboli piogge probabili già nel corso del pomeriggio, più diffuse in serata