Chiavari – Stava lavorando in un terreno nella zona di Campodonico quando è caduto da una fascia compiendo un volo di diversi metri e ha riportato diverse gravi ferite. Protagonista dello sfortunato incidente, questa mattina, poco prima delle 8, un 65enne che è stato soccorso dal 118 e successivamente trasferito, in codice rosso, al pronto soccorso dell’ospedale San Martino di Genova.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco per recuperare il ferito con una speciale barella usata quando si sospettano lesioni spinali che potrebbero portare ad una paralisi.