Genova – I casi di contagio da covid continuano ad aumentare e il picco stagionale dell’influenza si avvicina e in considerazione dell’evoluzione del quadro epidemiologico la direzione sanitaria dell’Ospedale Policlinico San Martino riapre e convertito l’ex Clinica di Pneumologia, ubicata al piano terra lato levante del Padiglione Maragliano, in reparto per pazienti internistici con positività al tampone da SARS-CoV-2 (20 letti in totale).

Il reparto è stato assegnato al professor Fulvio Braido, già direttore della struttura semplice dipartimentale Pneumologia per la Continuità Assistenziale Ospedale-Territorio.

A preoccupare il personale sanitario di tutti gli ospedali è il basso numero di persone coperte dall’ultima dose di vaccino anti covid e il costante aumento, per effetto dell’avanzare della stagione invernale, dell’influenza.

Una “congiuntura” che, nelle prossime settimane, potrebbe mandare nuovamente in crisi tutta la rete ospedaliera per un notevole aumento del flusso di pazienti ricoverati.