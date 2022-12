Genova – E’ stata rimossa nella notte, in via San Vincenzo, l’edicola abbandonata da anni e divenuta simbolo del degrado in città.

Tecnici comunali e ditte autorizzate hanno smontato la struttura e l’hanno rimossa con l’ausilio di un mezzo.

Da anni i CIV San Vincenzo Chic e i residenti chiedevano al Comune la rimozione della struttura che, dopo la chiusura, alcuni anni fa, si era trasformata in un pessimo biglietto da visita per la città in una zona di grande passaggio e richiamo per turisti e cittadini.

Proteste e raccolte di firme hanno finalmente smosso la situazione portando alla rimozione.