Celle Ligure (Savona) – Ha perso il controllo della sua auto e si è schiantato contro un muretto di cemento prima di carambolare in un prato. Tragedia ieri sera, sulla strada provinciale 34, nel territorio del comune di Trino, in Piemonte. Un 49enne di Celle Ligure è rimasto coinvolto in un terribile incidente ed ha perso la vita nell’impatto violentissimo contro il muretto.

Il figlio ventenne è stato estratto dalle lamiere contorte dell’auto e trasferito d’urgenza in ospedale, le sue condizioni sono gravissime.

In corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità. Al momento non risultano coinvolti altri veicoli.