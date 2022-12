Genova – Uno sciopero di 4 ore, lunedì 12 dicembre, per chiedere “un vero contratto nazionale collettivo di lavoro”. A organizzarlo i lavoratori dell’Istituto Italiano di Tecnologia con le rappresentanze sindacali di Flc Cgil e Usb Lavoro privato, unitamente alla Rappresentanza dei dipendenti.

Lunedì 12 dicembre, a partire dalla ore 9, il personale di tutte le sedi della Fondazione incroceranno le braccia in segno di protesta e resteranno in presidio all’esterno della struttura di via Morego.

“Una prima, indispensabile risposta – scrivono gli organizzatori – all’irresponsabile ed immotivato atteggiamento di chiusura della direzione della Fondazione alla richiesta dei lavoratori di ottenere finalmente un vero contratto nazionale collettivo di lavoro e l’avvio di corrette relazioni sindacali”.

“Un atteggiamento reso ancor più inaccettabile – proseguono gli organizzatori – a fronte del tentativo di mediazione del Prefetto e dell’invito al dialogo votato all’unanimità dal Consiglio regionale ligure pochi giorni fa”.