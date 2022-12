Genova – Ancora un pedone travolto mentre attraversa la strada. Qusta volta è successo alla Foce, in corso Marconi, poco lontano dalla zona di piazzale Kennedy dove si è installato il Luna Park.

Poco prima delle 21 un ragazzo di 18 anni è stato travolto da uno scooter mentre attraversava la strada.

Pedone e motociclista sono stati sbalzati a terra e, ad avere la peggio, è stato il ragazzo a piedi che ha sbattuto con violenza la testa a terra.

All’arrivo dell’ambulanza il giovane è stato trasferito d’urgenza in ospedale dove i medici hanno attribuito il codice rosso, il più grave.

Per il motociclista sono scattati i controlli per verificare l’eventuale uso di alcolici o sostanze stupefacenti.

La polizia stradale sta ricostruendo la dinamica dell’incidente e tornano a sollevarsi le proteste per la serie continua di incidenti che vedono pedoni travolti sulle strisce. Da più parti si chiede maggiore illuminazione sugli attraversamenti, come già fatto in alcune zone della città, e la manutenzione della segnaletica orizzontale che spesso è praticamente scomparsa.