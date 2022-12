Genova – Un appello alla tradizione e ad un Natale davvero green ed eco-sostenibile. Arriva dal gruppo Facebook Occupy Albaro e dagli attivisti del gruppo A Thousand three project che invitano genovesi e non solo a non acquistare alberelli destinati a morte certa ma di utilizzare invece alberelli di alloro e di corbezzolo che potranno essere donati all’associazione che si sta occupando di ripiantare la vegetazione ditrutta dal fuoco sul Monte Moro, sopra il quartiere di Nervi.

Occupy Albaro e A Thousand Three project (ma presto potrebbero unirsi altre associazioni ambientaliste) ricordano come, in Liguria, nei tempi antichi, usasse addobbare per Natale alberelli di alloro e di corbezzolo, ben più adeguati e “intonati” all’ambiente ligure rispetto agli abeti alpini che poco hanno a che fare con il panorama ligure.

Inoltre gli alberelli che acquistiamo non sopravvivono al Natale essendo per la maggior parte cime di alberi tagliati ed incapaci di creare una rete di radici.

Alberi di Natale che sono quindi uno spreco e un insulto all’Ambiente e alla eco sostenibilità.

“Ogni anno – scrivono i volontari – vengono prodotti e tagliati circa 50-60 milioni di alberi di Natale in Europa e 33-36 milioni negli Stati Uniti. Anche se di solito si tratta di abeti coltivati ​​appositamente per l’occasione, c’è sicuramente un impatto impressionante sull’ambiente”.

La riflessione ha fatto nascere l’idea di chiedere ai genovesi di non acquistare il solito abete natalizio ma, piuttosto, piante di corbezzolo e di alloro o di essenze tipiche della macchia mediterranea. Una volta passato il periodo natalizio sarà possibile riportare le piante nei vivai che aderiscono all’iniziativa e i volontari del progetto li pianteranno nei terreni distrutti dal fuoco sul Monte Moro anche se l’invito è ovviamente anche quello ad andare con i volontari a piantare personalmente il proprio alberello.

I vivai che aderiscono al momento all’iniziativa offrendo alberelli a prezzi calmierati sono:

Zona Levante – Vivaio Savarese, Corso Europa, 1899, 16167

Zona Centro – Vivaio Peirano, Via Somalia, 14, 16146

Zona Ponente Robiglio Giovanni, Viale Modugno 31, 16156