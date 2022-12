Lavagna (Genova) – Rischia di perdere un occhio, all’ospedale San Martino di Genova dove si trova ricoverato da ieri, il 56enne vittima di un incidente nel quale si è conficcato una freccia da balestra in un occhio per un tiro accidentale.

L’uomo, residente in via Ekengren, stava manovrando una balestra di sua proprietà quando è partito un colpo che lo ha ferito all’occhio. Dopo aver chiamato i soccorsi l’uomo ha tentato di estrarre il dardo perdendo molto sangue.

Il personale dell’ambulanza che lo ha soccorso lo ha poi trasferito d’urgenza, in codice rsso, all’ospedale di Genova dove i medici stanno cercando di salvare l’occhio ferito in modo molto grave.

Nel frattempo si è chiarita la dinamica dell’incidente e non ci sono dubbi sulla ricostruzione.