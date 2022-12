Moconesi (Genova) – E’ ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Gaslini di Genova la bambina di appena 3 anni travolta dal padre mentre faceva retromarcia con l’auto.

La piccola sarebbe sfuggita al controllo dell’uomo mentre stava facendo una manovra con l’auto ed è stata travolta.

L’incidente è avvenuto in località Chiose, nella parte alta di Moconesi, nell’entroterra chiavarese.

Sul posto è intervenuta l’ambulanza del 118 e poi l’elicottero dei vigili del fuoco che ha prelevato la bambina e l’ha trasportata in codice rosso, il più grave, al pronto soccorso dell’ospedale Gaslini.

Secondo le prime informazioni la bambina avrebbe subito lesioni al torace e ora si temono danni interni.

Le forze dell’ordine stanno ricostruendo l’esatta dinamica dell’incidente con alcuni testimoni che hanno fermato l’auto condotta dal padre prima che potesse provocare danni anche peggiori.

L’uomo, sceso dall’auto e resosi conto di quanto avvenuto è stato colto da un malore ed è sotto choc.