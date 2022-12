La Spezia – E’ entrato un un bar di via della Canonica ed approfittando della distrazione del proprietario ha cercato di rubare l’incasso ma è stato scoperto e allontanato. Poco dopo è stato arrestato per aver insultato e aggredito la polizia che lo stava cercando.

Era da poco passata la mezzanotte quando la Centrale Operativa della Questura inviava una pattuglia della Squadra Volante presso un locale in Via della Canonica in quanto era stato segnalato un tentativo di furto all’interno dello stesso esercizio.

Sul posto gli agenti prendevano contatti con il proprietario del bar il quale riferiva che un ragazzo di cui forniva una dettagliata descrizione, approfittando della sua temporanea assenza dal bancone tentava di asportare dalla cassa il denaro li presente, venendo fermato da alcuni avventori presenti nel locale.

Gli operatori della Squadra Volante iniziavano immediatamente le ricerche del giovane straniero che veniva rintracciato in piazza Europa seduto ad un tavolino. Alla vista degli agenti il giovane, un ventenne ben conosciuto alle forze di polizia e con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, la persona, la pubblica amministrazione ed attualmente sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata, iniziava a dare in escandescenza proferendo offese e minacce.

Mentre gli agenti cercavano di riportare alla calma il giovane, questi cercava di colpirli e nel tentativo di contenerlo, un poliziotto rimaneva ferito ottenendo 15gg di referto.

Una volta immobilizzato, veniva accompagnato presso gli uffici della Questura per gli accertamenti del caso e durante il tragitto il giovane continuava nel suo comportamento violento, minaccioso ed offensivo. Nel corso delle operazioni di fotosegnalamento, il giovane straniero procurava la rottura degli occhiali da vista ad un operatore della polizia scientifica nell’ennesimo tentativo di aggressione, venendo poi contenuto con non poca fatica.

Visti i numerosi precedenti penali a suo carico, ed il comportamento posto in essere, l’uomo veniva tratto in arresto per il reato di violenza, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale ed associato presso la locale Casa Circondariale.

Questa mattina a seguito del processo per direttissima l’A.G. ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere.