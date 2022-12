Sarzana (La Spezia) – Ancora nessuna traccia di Carlo Solofra, 43 anni, l’uomo scomparso nella notte tra il 10 e l’11 dicembre da Sarzana, nello spezzino.

Familiari ed amici lo cercano ovunque da giorni insieme alle forze dell’ordine, alle squadre dei volontari e della Protezione Civile ma di Carlo Solofra non si trova nessuna traccia.

L’uomo, che di giorno lavora come cameriere e di sera studia, vive con la madre a Sarzana e sabato 10 dicembre si era recato con amici in una discoteca del centro storico ma non ha più fatto ritorno a casa.

Sparito nel nulla e con il telefono cellulare spento ormai da quella era.

Carlo è alto un metro e 80. occhi castani e capelli castani e al momento della scomparsa indossava una camicia con cappuccio a scacchi bianco-neri, una t-shirt nera, jeans scuri e scarpe da ginnastica nere con suola bianca e un cappotto lungo nero.

Chi avesse notizie di lui può rivolgersi alle forze dell’ordine, alla famiglia o chiamare anche in forma anonima la trasmissione Chi l’ha visto che si occuperà del caso nella prossima puntata.