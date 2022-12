Genova – Nevica sul tratto appenninico dell’autostrada A26 Voltri – Gravellona Toce, al confine tra Liguria e Piemonte.

Strade sgombere dalla neve ma scenari tipicamente invernali con fiocchi che cadono e campagna imbiancata.

Al momento si segnalano solo disagi per i lavori in corso e per i restringimenti di carreggiata sia in direzione Nord che verso il mare.

Si ricorda l’obbligo di viaggiare con le catene a bordo, pronte per essere montate in caso di aumento delle precipitazioni nevose.