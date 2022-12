Genova – Nevicate in corso sull’autostrada A7 Genova – Milano nel tratto appenninico tra Busalla e Serravalle. Al momento non si segnalano particolari disagi ma la situazione potrebbe peggiorare nelle prossime ore.

Si ricorda l’obbligo di viaggiare con le catene a bordo, pronte per essere montate, nel caso di precipitazioni nevose più abbondanti.

Nevischio anche sulla A26 Voltri – Gravellona Toce nel tratto appenninico al valico tra Liguria e Piemonte.