Genova – Il presidente del Consiglio di Amministrazione di AMT, Marco Beltrami si è dimesso. Un vero terremoto il passo indietro di Beltrami che ha traghettato l’azienda di trasporto pubblico genovese attraverso uno dei periodi più difficili e complessi, con l’emergenza covid e ha avviato l’opera di modernizzazione dei mezzi e l’inizio del passaggio agli autobus elettrici. Qualcosa – al momento non ci sono informazioni precise – lo ha spinto a rassegnare le dimissioni e a scegliere di non proseguire l’avventura in AMT.

Marco Beltrami era diventato Presidente del Cda di Amt nell’ottobre 2017, a cavallo a pochi mesi dall’elezione di Marco Bucci sindaco di Genova.

Tra le indiscrezioni proprio un contrasto con il primo cittadino tra le motivazioni dell’abbandono.