Genova – Torna il Mercatino di Santa Lucia, domenica 18 dicembre, nel portico della Chiesa delle suore Sacramentine di via Byron, nel quartiere di Albaro, per sostenere le attività di Casa Raffael (dai quaderni per la scuola, alla visita medica urgente, al vetro rotto…)

Un modo per aiutare chi ne ha bisogno e per fare un dono davvero utile non solo a chi lo riceve.

Il Mercatino di Santa Lucia inizierà alle 10 ed è organizzato dalle famiglie che gestiscono gli orti collettivi di Albaro.

La comunità di Casa Raffael è un luogo cristiano accogliente che ospita rifugiate ucraine, siriane e persone in difficoltà economica di altre nazionalità ( Cuba, Marocco, Tunisia, Repubblica Ceca..) vivono insieme condividendo le fatiche e le gioie del Quotidiano.