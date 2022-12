Genova – E’ stata riaperta solo alle 18 via Anfossi, nel quartiere di Pontedecimo, chiusa a causa di un incidente stradale avvenuto poco dopo le 17.

Per cause ancora da accertare un automobilista ha perso il controllo della sua auto finendo contro altre auto.

I passanti che hanno assistito alla scena hanno subito allertato il 118 e sul posto è arrivata l’ambulanza della Croce Bianca Valsecca.

Il conducente del veicolo è stato trasferito in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale Galliera mentre gli agenti della polizia locale hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.