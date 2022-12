Genova – Raffica di guasti e malfunzionamenti di impianti di riscaldamento nelle scuole di vario ordine e grado e studenti al freddo o lasciati a casa in attesa delle necessarie riparazioni.

E’ emergenza freddo, con temperature ancora non pienamente invernali, in molte scuole genovesi dove, da giorni, si ripetono disagi e chiusure per il malfunzionamento degli impianti di riscaldamento che si vanno a sommare agli ormai ben noti problemi legati alla vetustà degli edifici.

Anche oggi i bambini che frequentano la scuola primaria Daneo non andranno a scuola per il freddo e per il guasto dell’impianto di riscaldamento ma sono molte le scuole genovesi, di ogni ordine e grado, che registrano disagi e proteste.

Al Liceo Colombo gli studenti segnalano la presenza di stufette elettriche portate dagli stessi insegnanti per tentare di scaldare aule dove le temperature sono ben al di sotto del limite previsto e alla scuola di Infanzia di Villa Sciallero, a Sestri Ponente i genitori segnalano temperature “polari” nei locali frequentati da bambini molto piccoli.

Nelle scorse settimane si sono registrate proteste degli studenti del Gobetti di Sampierdarena mentre al Majorana gli studenti maggiorenni escono da scuola firmando in autonomia le “giustificazioni” per il freddo intenso che si registra nelle classi.