Genova – Domenica 18 dicembre torna la Camminata dei Babbi Natale a Genova, passeggiata goliardica e solidale aperta a tutti e organizzata da My Trekking Liguria.

Il cui ricavato della manifestazione andrà a supportare, come sempre, il reparto di Trapianto di Midollo Osseo dell’ospedale Gaslini.

Appuntamento dalle ore 10.30, con partenza da piazza De Ferrari.

Si balla, si cammina e ci si diverte con deejay, insegnante di ballo e Banda Musicale. (Ore 9.00 apertura sede My Trekking – piazza Piccapietra 85, per ultime iscrizioni e ritiro abiti; ore 10.30 appuntamento per tutti i partecipanti in piazza De Ferrari).