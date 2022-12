La Protezione Civile di Genova lancia l’allarme per la possibile formazione di ghiaccio (gelicidio) nelle zone interne e sulle strade sulle alture ed invita alla massima attenzione.

Il gelicidio si verifica quando, a terra, le temperature scendono in modo considerevole, anche sotto lo zero e la pioggia cade fine, in presenza di vento che abbassa il punto din congelamento dell’acqua.

Le gocce di pioggia possono a questo punto ghiacciare al contatto istantaneo con le superfici, ricoprendo ogni cosa con un velo di ghiaccio pericolosissimo.

La Sala Emergenze di Protezione Civile intensifica il monitoraggio meteo per controllare le condizioni sul territorio e preallerta le strutture operative preposte per eventuali interventi