Proseguono le precipitazioni diffuse su tutta la regione con un nucleo piuttosto corposo che sta interessando il settore centrale e muove verso Levante.

I fenomeni delle ultime ore, accompagnati dal rinforzo dei venti di tramontana sul centro Ponente, hanno provocato nevicate soprattutto in val Bormida (4 cm a Dego Girini, 2 a Ferrania), nelle zone più alte del savonese (9 cm a Monte Settepani), nella zona della valle dell’Orba (4 cm a Urbe Vara Superiore).

Fiocchi anche nella zona della Valle Stura, nella zona dove il tracciato della A26 valica l’Appennino; in zona, però, si è affacciato il fenomeno del gelicidio che ha interessato ad esempio, anche la Valle Scrivia, la zona del passo del Faiallo, del Turchino.

Il crollo termico avvenuto in giornata è testimoniato dalla stazione di Genova Centro Funzionale che, alle 10.00, segnava 13.6 mentre alle 16.30 solo 3.8.

A proposito dei venti, meridionali con raffiche di burrasca a Levante (toccati i 97.6 km/h a Framura), forti con intense raffiche settentrionali in particolare sul settore centrale (a Genova Porto Antico raffica a 79.6 km/h).

Oltre a neve e gelicidio c’è anche la pioggia, con nell’ultima ora 14.8 millimetri in un’ora a La Spezia Fabiano (intensità moderata) mentre, da inizio evento, l’intensità massima è stata di 23.8 millimetri a Santa Margherita Ligure.

Sulle 12 ore da segnalare cumulate di 72.4 millimetri a Sesta Godano (La Spezia), 67.6 a Cichero (San Colombano Certenoli, Genova) ,63.6 a Rocchetta Nervina (Imperia).

Chiudiamo con alcune temperature registrate dalla rete Omirl alle ore 19.00:

Genova Centro Funzionale 4.2,

Busalla 0.2,

Campo Ligure 0.7,

Savona Istituto Nautico 4.1,

Cairo Montenotte 0.2,

Chiavari 10.0,

Santo Stefano d’Aveto 0.1,

La Spezia 13.2,

Imperia 10.2,

Pieve di Teco 5.3.

Ecco le previsioni meteo di Arpal per le prossime ore:

DOMANI VENERDI’ 16 DICEMBRE In mattinata permangono condizioni di instabilità dopo il passaggio della perturbazione con possibili locali rovesci o temporali, in particolare su C dove si ha una bassa probabilità di fenomeni forti.

Venti settentrionali moderati con locali rinforzi nelle prime ore della notte in progressiva attenuazione.

Mare molto mosso per onda da Sud-Ovest.

DOPODOMANI SABATO 17 DICEMBRE In serata venti in rinforzo dai quadranti settentrionali sul centro della regione: venti forti su B, localmente rafficati.