Genova – Mistero sull’incidente avvenuto questa mattina sull’autostrada A10 Genova – Ventimiglia nel tratto tra Pegli e l’aeroporto. Un’auto ha perso il controllo sbattndo con violenza contro il guard rail e perdendo molti pezzi ricaduti in mezzo alla strada.

Il traffico si è bloccato in direzione levante ma mentre sul posto arrivavano i mezzi di soccorso, la persona alla guida è scomparsa, probabilmente si è allontanata a piedi.

L’incidente è avvenuto poco prima delle 6,30 ed ha causato disagi e code.

Indagini in corso per accertare le cause dell’incidente e le motivazioni che hanno indotto il conducente a non aspettare sul posto.

Non è escluso che l’auto sia stata rubata.