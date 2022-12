Genova – Mercatino di Natale organizzato dalla scuola De Scalzo – Polacco in via Galata e cori natalizi nella chiesa della Consolazione.

Apre alle 9 di questa mattina, con stand di artigiani e artisti e di materiale prodotto dagli studenti, il tradizionale mercatino natalizio organizzato dagli studenti della scuola De Scalzi – Polacco in via Galata per raccogliere fondi per le attività scolastiche.

I bambini si esibiranno poi, alle 10, nella chiesa della Consolazione di via XX settembre in una serie di canti di Natale preparati durante le ore di lezione con l’insegnante

Negli anni passati gli studenti hanno raccolto con queste attività i fondi necessari per ristrutturare e ritinteggiare la scuola, la palestra, i refettorio e hanno acquistato nuovi computer l’aula di informatica e hanno costituito un fondo a disposizione degli alunni con difficoltà economiche per partecipare comunque a tutte le attività per le quali sono previste spese.