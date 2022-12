Torriglia (Genova) – Ricerche per tutta la notte, in Val Trebbia, per ritrovare l’anziano di 79 anni disperso da ieri sera. Le squadre dei vigili del fuoco, del soccorso alpino e della protezione civile hanno setacciato la zona dove è stata ritrovata, in serata, l’auto del pensionato, lungo la strada tra Torriglia e Pentema.

L’auto aveva le portiere aperte ma della persona dispersa nessuna traccia.

A dare l’allarme i familiari che non hanno visto rientrare il pensionato neppure al tramonto.

Le ripetute chiamate al cellulare hanno trovato l’apparecchio irraggiungibile, segno che è spento o scarico o si trova in una zona senza segnale.

Le ricerche proseguiranno anche questa mattina, nella speranza che l’uomo sia riuscito a trovare un riparo dalle temperature molto rigide della notte.

