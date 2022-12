Genova – La fiamma del Confeugo è salita diritta verso il cielo e sono quindi positive le “previsioni” per l’anno che sta arrivando per la città di Genova.

“La fiamma è andata dritta, un ottimo auspicio per Genova e per tutta la nostra regione. Credo che il 2023 sarà un anno bello e importante; in questi ultimi mesi abbiamo lavorato molto perché lo fosse, mi riferisco soprattutto alla fase post pandemia. Il virus non è ancora completamente sconfitto ma siamo riusciti grazie alla scienza a rialzare la testa, riappropriandoci della nostra vita e ritrovandoci anche oggi per festeggiare una bella tradizione, in una piazza piena come lo è stata in occasione dell’accensione dell’albero l’8 dicembre. Questo dimostra un senso di comunità profondo”.

Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, che questo pomeriggio ha partecipato, insieme all’assessore allo Sviluppo Economico Andrea Benveduti, alla tradizionale cerimonia del “Confuego”, organizzata dal Comune di Genova e dall’associazione A Compagna.

“Tantissime persone in Piazza De Ferrari per il Confeugo – ha aggiunto l’assessore Benveduti – una tradizione che affonda le sue radici nella storia della Liguria e della Repubblica di Genova. La fiamma è salita dritta e coraggiosa nel cielo, che sia di buon auspicio per il 2023”.