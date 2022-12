Genova – LiguriaBricks torna in versione natalizia a Villa Bombrini di Cornigliano, nel ponente genovese. L’associazione di amanti del LEGO torna ad esporre modelli in mattoncini realizzati dai propri associati.

All’interno della mostra, ospitata nel Villaggio di Babbo Natale si trovano numerose opere di fantasia a tema natalizio e la possibilità di mettere fisicamente le mani su una montagna di mattoncini per costruire e portare a casa la propria costruzione o selezione di pezzi, pagando in base al peso.

Sarà inoltre possibile acquistare i biglietti di una lotteria con in palio 3 stupendi set originali Lego

Fra le opere in esposizione sarà presente anche la riproduzione in mattoncini, ormai nota in tutta Italia, della scena della “presa al volo” della corriera da parte di Fantozzi, realizzata da Giorgio Tona, socio di LiguriaBricks.

L’esposizione si tiene nella giornata di oggi, domenica 18 dicembre, dalle 10 alle 19 con ingresso gratuito.