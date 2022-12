Un temporaneo rinforzo dell’alta pressione porterà ad un leggero miglioramento per la giornata di oggi ma già da lunedì il passaggio di correnti umide di origine meridiobale determinerà un generale aumento della nuvolosità e della probabilità di precipitazioni.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Domenica 18 dicembre 2022

Al mattino nubi basse o banchi di nebbia interesseranno i versanti padani, in particolar modo Val Bormida, Val D’Orba, Valle Stura, parte settentrionale della Val Polcevera e Valle Scrivia. Un po’ di nuvolosità è attesa anche sugli estremi della regione, cieli in prevalenza sereni altrove.

Nel corso del pomeriggio residua nuvolosità bassa alle spalle del settore centrale, alternanza tra sole e locali annuvolamenti sul resto della regione.

In serata graduale aumento della nuvolosità lungo la fascia costiera.

Venti moderati con rinforzi fino a forti settentrionali tra Genova e Capo Mele, in graduale indebolimento verso sera. Deboli di direzione variabile altrove.

Mare da stirato a poco mosso sotto-costa, da molto mosso a mosso al largo.

Temperature in diminuzione.

Costa: min +4/10°C, max +10/16°C

Interno: min -7/+5°C, max +5/+12°C (fondovalle/collina)

Lunedì 19 dicembre 2022

Nuvolosità diffusa sull’intero territorio regionale, anche se non si escludono delle parziali schiarite su Imperiese e Spezzino. Dalle ore pomeridiane e serali saranno possibili piovaschi tra Genovesato e Tigullio.

Venti da moderati a deboli da nord sul settore centrale, deboli meridionali altrove.

Mare generalmente poco mosso.

Temperature minime in rialzo, massime stazionarie.

Tendenza per martedì 20 dicembre 2022

Cieli molto nuvolosi o coperti sull’intera regione. Piogge anche di moderata intensità sono attese sul settore centro-orientale.

Temperature in lieve aumento.