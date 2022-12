L’Unione della Stampa Sportiva sezione Liguria ha assegnato ad Alessio Semino (Buoncalcioatutti.it) il premio Ussi Giovani per “passione e impegno, il racconto dello sport dal vivo e in tempo reale”. Un premio che riempie di orgoglio anche la nostra Redazione dove Alessio ha mosso i suoi primi passi da Giornalista e non solo in ambito sportivo prima di avviare la testata giornalistica Buon Calcio a Tutti insieme al fratello Lorenzo, oggi social media manager del Genoa Calcio e anche lui cresciuto nella Redazione di LiguriaOggi.it

Al suo fianco due “maestri” del giornalismo sportivo televisivo: Maria Grazia Barile, premiata come “Voce e volto amato in radio e tv. Professionista vera” e Vittorio Sirianni, “Amico di famiglia per gli appassionati di sport, maestro per i colleghi” e Rita Lucido, giornalista del Tg3 Liguria che ha ricevuto il 33° Premio Ussi “Giornalista Sportiva dell’Anno”.

I giornalisti sportivi liguri si sono ritrovati per il tradizionale “Natale Ussi”, occasione in cui sono stati consegnati i Premi Ussi per il 2022.

A Rita Lucido (Rai) è stata consegnata la 33° edizione del Premio “Giornalista Sportivo Ligure dell’Anno”, istituito nel 1986 e assegnato nella prima edizione ad Aldo Merlo. “Professionalità su tutti i campi, gioca sempre titolare!”, si legge nella motivazione del premio consegnato dal presidente dell’Ussi Liguria Michele Corti. Voce di Tutto il Calcio Minuto per Minuto, Rita Lucido ha voluto ringraziare i colleghi della Rai e chi l’ha accompagnata in un percorso di eccellenza, riaffermando i principi e i valori del giornalismo sportivo.