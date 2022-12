Genova – Torna, dopo la pausa forzata del Covid, “50 anni insieme” la festa organizzata dal Comune per le coppie che festeggiano le nozze d’oro.

Dopo la messa nella Cattedrale di San Lorenzo, celebrata da monsignor Marco Tasca, le 500 coppie, sposate nel 1969 e nel primo semestre del 1970, alle 11, assisteranno al concerto “Swinging in the snow” dell’ensemble Simone Molinaro al Teatro Carlo Felice.

Ad accogliere le coppie, saranno il sindaco di Genova Marco Bucci, il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti e il Sovrintendente del Teatro Carlo Felice Claudio Orazi. Al termine del concerto, il taglio della torta nel foyer del teatro.