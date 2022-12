Genova – Corso Carbonara ancora chiuso al traffico nel quartiere di Castelletto. La presenza di olio sull’asfalto ha causato la chiusura, ieri sera, del tratto tra piazza Villa e via Pastorino per evitare cadute di moto e scooter e questa mattina il sistema di Alert del Comune di Genova segnala ancora la chiusura.

Olio sull’asfalto anche in corso Dogali e anche qui la raccomandazione della massima prudenza alla guida per auto e scooter visto che la strada non è stata chiusa.

A perdere il grosso quantitativo di olio potrebbe essere stato un mezzo pubblico o un camion per la raccolta dei rifiuti. In corso gli accertamenti necessari.