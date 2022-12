Genova – Aveva 26 anni ed era ancora in attesa di condanna definitiva il ragazzo di 26 anni trovato morto nella sua cella, questa notte, nel carcere di Marassi.

Il giovane, originario della Romania, era in carcere dall’agosto scorso dove era in attesa della fine del processo per furto aggravato.

Intorno alle 3 della scorsa notte gli agenti di custodia della polizia penitenziaria lo hanno trovato ormai morto nella sua cella.

Secondo le prime indiscrezioni il ragazzo sarebbe deceduto in seguito ad un malore ma sarà l’autopsia, ordinata dal magistrato che segue il caso, ad accertare le cause della morte.

Intanto si rinnovano le proteste per il sovraffollamento delle carceri e per il numero del personale addetto alla sorveglianza, sempre inferiore agli standard prescritti dalle normative europee e persino di quelle italiane.