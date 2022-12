Genova – Via Emilia chiusa, a Molassana, all’altezza del civ.12 a causa veicolo in avaria.

A comunicarlo la polizia locale che informa gli automobilisti che la circolazione viene deviata su Ponte Gallo e via Donne della Resistenza

Il veicolo è stato rimosso intorno alle 7,30 e la viabilità è ripresa normalmente