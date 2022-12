Quiliano (Savona) – Ha perso il controllo dell’auto ed è precipitata in una scarpata. Incidente mortale, ieri sera, a Cadibona, in via Fuscinasca, nel comune di Quiliano.

Per cause da accertare Olga Briano, 75 anni, è finita fuori strada con l’auto cadendo in un dirupo.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco e l’ambulanza del 118 ma per la donna non c’era più nulla da fare. I pompieri hanno estratto il corpo senza vita e rimosso la vettura.

Indagini in corso per accertare se la donna sia stata vittima di un malore che ha poi causato l’incidente o se abbia perso la vita in conseguenza delle ferite riportate nell’impatto.